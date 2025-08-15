GENERANDO AUDIO...

La Muralla china. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Tras ser exhibida en redes sociales por correr por las escaleras de la Muralla china, la diputada de Morena en Morelos, Sandra Anaya, borró el video de su cuenta de TikTok, sin embargo, el clip ya circula en la red.

También, colocó un video en donde paseaba por París, Francia, el cual, tampoco aparece en la cuenta de la diputada.

El día de ayer, la funcionaria compartió un video en su cuenta de Facebook en donde explicó que el video de China es de hace unos años.

“No andamos en China, pero, tuvimos la oportunidad, de hace algunos años, de ir en un tema de trabajo, quedé impresionada por todo el tema de la digitalización. Me encanta, me encanta, no se dejen engañar. Yo creo se les va a borrar la sonrisa cuando vean el en vivo. Estamos trabajando cerca de ustedes”.

El video causó revuelo porque los diputados de Morena predican con la austeridad y vivir en la justa medianía, por lo que las reacciones de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar:

“¿Qué necesidad? No olviden los principios que les enseñó el gran líder”

“Proponga una iniciativa para que todos los mexicanos tengamos esa oportunidad”

“¿También le salió el hotel en 7 mil 500 pesos?”

Sandra Anaya fue secretaria de Administración del Gobierno de Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

¿Cuánto cuesta un vuelo a China?

Un vuelo redondo a China, desde la Ciudad de México (CDMX), cuesta cerca de 47 mil 546 pesos, dependiendo de la temporada en que se realice el viaje y de las opciones que se elijan, según datos consultados en Aeroméxico.

Foto: Captura de pantalla

