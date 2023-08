Fiscalía de CDMX detiene a Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Detienen a Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Foto: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, tras un operativo realizado en conjunto con la Secretaría de Marina, detuvo a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, en su domicilio, ubicado en la entidad, por su probable participación en delitos cometidos contra la “procuración y administración de justicia“.

Reportes apuntan a que la detención de Uriel Carmona está relacionada con la muerte de Ariadna Fernanda, joven asesinada en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue encontrado en el estado de Morelos.

Tras su captura, el fiscal de Morelos fue trasladado a la capital mexicana.

Ver más La #FiscaliaCDMX informa que agentes de @PDI_FGJCDMX, en coordinación con @SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia. En breve más información pic.twitter.com/HzZY8902KU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 4, 2023

La detención de Uriel Carmona, fiscal de Morelos

El funcionario público del estado de Morelos fue detenido minutos antes de las 15:00 horas. Éstas son las imágenes del momento exacto de su captura:

Fiscal de Morelos entorpeció procuración de justicia en caso de Ariadna Fernanda

Minutos más tarde, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, informó que elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal General del Estado de Morelos, por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y la administración de justicia, específicamente por retardo de la justicia en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en territorio morelense a finales de 2022.

De acuerdo con la indagatoria, el fiscal Uriel Carmona posiblemente realizó “una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal”.

Con base en lo anterior, el ministerio público de la Ciudad de México, consideró que probablemente entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos “y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural, que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares”.

De acuerdo con el vocero Lara López, en conferencia de prensa el fiscal de Morelos afirmó que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existía información para afirmar la posibilidad de que una causa externa halla causado la muerte, “que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración”.

Señaló que Uriel Carmona posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares “al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la procuración de justicia”.