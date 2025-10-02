¡Alto total! Carretera Tepic-Mazatlán, cerrada por el desbordamiento del río San Pedro

GENERANDO AUDIO...

Desde ayer, se encuentra cerrada la vialidad. Foto: Guardia Nacional Carreteras/X

La circulación en la carretera Tepic-Mazatlán permanece con un cierre total desde la tarde del miércoles 1 de octubre. La situación fue confirmada por la Guardia Nacional Carreteras a través de su cuenta oficial en X, donde informó que la vialidad sigue sin paso la mañana de este jueves 2 de octubre.

¿Por qué cerró la carretera Tepic-Mazatlán?

De acuerdo con las autoridades, el cierre se debe al desbordamiento del río San Pedro, a la altura del kilómetro 004+000, un tramo clave para la conexión entre Nayarit y Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, el derrame provocó afectaciones que impiden el tránsito seguro de vehículos, por lo que se mantiene la restricción total.

La Guardia Nacional señaló que desde las 15:05 horas del miércoles se atendió la emergencia, sin embargo, las condiciones del caudal continúan siendo de riesgo. Hasta el momento, no se ha dado un estimado sobre cuándo podría reabrirse la circulación.

¿Cuál es la alternativa vial para los automovilistas ante el cierre de la carretera Tepic-Mazatlán?

Ante el cierre, las autoridades han recomendado a los conductores utilizar la carretera Santa Cruz de las Haciendas como ruta alterna. Este desvío busca mantener la conectividad y reducir los tiempos de espera de quienes requieren transitar entre Tepic y Mazatlán.

El cierre afecta no sólo a los automovilistas particulares, sino también a transporte de carga y pasajeros, lo que podría retrasar entregas y recorridos. Usuarios en redes sociales han compartido imágenes y videos del caudal, destacando la fuerza con la que el río San Pedro se desbordó en esta zona.

