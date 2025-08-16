GENERANDO AUDIO...

La acción fue encabezada por elementos de Marina. Foto: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino en el municipio de San Blas, Nayarit, donde se aseguraron 12.8 toneladas de metanfetamina, además de equipo y sustancias químicas para su producción.

Foto: Gabinete de Seguridad

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Foto: Gabinete de Seguridad

El hallazgo en San Blas

Durante un recorrido terrestre en el poblado de Boca del Asadero, elementos de la Armada localizaron el narcolaboratorio donde decomisaron:

12 mil 850 kilos de metanfetamina.

54 mil 500 litros de químicos.

13 mil 830 kilos de precursores sólidos.

18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras y 22 centrifugadoras.

Foto: Gabinete de Seguridad

El Ministerio Público Federal tiene todo el material asegurado y continuará con la investigación.

Golpe millonario a la delincuencia organizada

De acuerdo con estimaciones oficiales, este decomiso representa una afectación económica de más de 3 mil 481 millones de pesos a grupos criminales, además de impedir la distribución de 320 millones de dosis de droga en las calles.

Foto: Gabinete de Seguridad

La Marina destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad para proteger a las familias mexicanas y evitar que drogas sintéticas lleguen a los jóvenes.

Foto: Gabinete de Seguridad

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron que los operativos de localización y aseguramiento de laboratorios clandestinos continuarán en la región para frenar las operaciones de la delincuencia organizada.

Foto: Gabinete de Seguridad

