Aseguran 12.8 toneladas de metanfetamina en Nayarit; desmantelan narcolaboratorio
Autoridades federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino en el municipio de San Blas, Nayarit, donde se aseguraron 12.8 toneladas de metanfetamina, además de equipo y sustancias químicas para su producción.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El hallazgo en San Blas
Durante un recorrido terrestre en el poblado de Boca del Asadero, elementos de la Armada localizaron el narcolaboratorio donde decomisaron:
- 12 mil 850 kilos de metanfetamina.
- 54 mil 500 litros de químicos.
- 13 mil 830 kilos de precursores sólidos.
- 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras y 22 centrifugadoras.
El Ministerio Público Federal tiene todo el material asegurado y continuará con la investigación.
Golpe millonario a la delincuencia organizada
De acuerdo con estimaciones oficiales, este decomiso representa una afectación económica de más de 3 mil 481 millones de pesos a grupos criminales, además de impedir la distribución de 320 millones de dosis de droga en las calles.
La Marina destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad para proteger a las familias mexicanas y evitar que drogas sintéticas lleguen a los jóvenes.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron que los operativos de localización y aseguramiento de laboratorios clandestinos continuarán en la región para frenar las operaciones de la delincuencia organizada.