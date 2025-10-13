Captan derrumbe de casa por intensas lluvias en San Blas, Nayarit

GENERANDO AUDIO...

La casa quedó hecha añicos. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento en el que una casa colapsa por completo debido a las intensas lluvias registradas en San Blas, Nayarit. Al momento, se registran varias viviendas dañadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Las intensas lluvias del fin de semana en San Blas, Nayarit, provocaron severas afectaciones en la localidad de Zacualpan y otras comunidades cercanas. De acuerdo con el censo preliminar del Gobierno estatal, la carretera Ixtapa de la Concepción–Zacualpan quedó enterrada luego de que la corriente arrasara con la carpeta asfáltica durante varias horas; asimismo, algunas casas registraron severos daños.

Captan el momento en que una casa colapsa por las lluvias en San Blas

A través de redes sociales, circula un video impactante grabado en Jalcocotán, donde se observa a un grupo de vecinos y elementos de seguridad que ven cómo la corriente del arroyo continúa creciendo y arrastrando todo a su paso.

En las imágenes se aprecia el instante en que una casa pintada de color salmón, con puertas color café, se derrumba por completo tras no resistir más la fuerza del agua y el reblandecimiento del terreno. Los presentes, que habían sido desalojados minutos antes, presenciaron con asombro cómo la estructura colapsaba en cuestión de segundos.

De acuerdo con la prensa local, al menos 40 viviendas resultaron dañadas por las inundaciones.

Tras los hechos, el presidente municipal de San Blas, José Antonio “Pepe” Barajas López, acudió junto al gobernador y autoridades de los tres niveles de Gobierno (Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal) para supervisar las zonas afectadas y levantar el registro de daños en viviendas, puentes y caminos.

De acuerdo con las autoridades de San Blas, el lodo alcanzó hasta un metro con 20 centímetros de altura, lo que refleja la magnitud del desastre. “Queremos brindar un mensaje de alivio y ánimo a las familias de Jalcocotán en estos momentos difíciles. Estamos con ustedes y trabajaremos juntos para superar esta situación”, expresó el edil.

Finalmente, el Gobierno municipal reafirmó su compromiso de brindar apoyo integral a las familias damnificadas por las lluvias, además de realizar las obras necesarias para restablecer la comunicación en las comunidades afectadas.