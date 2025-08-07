Diócesis de Tepic advierte sobre falso sacerdote que sigue oficiando misas

GENERANDO AUDIO...

El falso sacerdote ha tenido actividad en Tepic y Jalisco. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Diócesis de Tepic alertó al clero y a los feligreses por la presencia de un falso sacerdote que fue excomulgado, Francisco Isaías Rodríguez Núñez, un exdiácono que ha oficiado misas y realizado actividades religiosas sin autorización en comunidades de Nayarit y Jalisco, a pesar de haber sido expulsado del estado clerical.

Las misas que haya oficiado el falso sacerdote son inválidas

Al respecto, el obispo de Tepic, Luis Artemio Flores Calzada, explicó que toda misa que hubiera llevado a cabo el falso sacerdote, por vivos o difuntos, es inválida.

“Este falso sacerdote ha atentado la celebración del Santo Sacrificio de la misa… y ha concelebrado también con otros sacerdotes. Por ello, declaro que toda misa que haya celebrado este individuo, así como las intenciones que hubiera aplicado ya sea por vivos o difuntos, son nulas e inválidas”. Luis Artemio Flores Calzada, obispo de Tepic

[TE PUEDE INTERESAR: Obispos y sacerdotes mexicanos en la línea de fuego]

¿Por qué fue expulsado el falso sacerdote?

En un comunicado, la Diócesis de Tepic informó a los feligreses que Rodríguez Núñez fue expulsado tras enfrentar un proceso penal canónico. La sanción fue impuesta por la Congregación para el Clero mediante un decreto con fecha del 24 de febrero de 2022, con carácter inapelable. A pesar de ello, advirtieron que el exsacerdote continúa haciéndose pasar por ministro religioso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]