Error histórico: alcalde de Bahía de Banderas atribuye el Grito de Independencia a Morelos

Durante los festejos patrios del 15 de septiembre, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, cometió un error histórico al afirmar que José María Morelos y Pavón dio el Grito de Independencia, confundiendo a uno de los episodios más emblemáticos de la historia nacional, que corresponde a Miguel Hidalgo y Costilla.

En un acto público realizado por la mañana de ayer, Santana dirigió un mensaje a la población:

“Vamos a tener una fiesta patriótica celebrando la Independencia de México, la libertad, la igualdad y la justicia, en donde José María Morelos y Pavón dio el Grito de la Independencia en nuestro país y que cada año replicamos este Grito para que no se nos olvide que México es un país independiente, republicano y democrático”.

El momento quedó registrado en video y se difundió en redes sociales y medios locales, por lo que la confusión del alcalde no pasó desapercibida.

Hasta el momento, Héctor Santana no ha realizado ninguna corrección ni aclaración sobre sus dichos.

Esa misma noche, el alcalde encabezó el acto tradicional del Grito de Independencia en la plaza principal del municipio, donde se realizó una verbena familiar de la mexicanidad. Durante esta ceremonia, Santana no cometió errores de nombres en su arenga.

El episodio se suma a casos recientes en los que funcionarios públicos cometen errores de contexto o atribución histórica durante mensajes oficiales, lo que ha generado debates sobre la importancia de la memoria histórica y la preparación de quienes conducen ceremonias cívicas en fechas patrias.

