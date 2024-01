¡Ayúdalos a reencontrarse! Familia regala perro de un joven y este pide ayuda para encontrarlo

En redes sociales se ha viralizado la historia de un joven que pide ayuda para encontrar a Boston, su perro que fue regalado por su familia en Tepic, Nayarit, sin haberle consultado.

Aurelio Gutiérrez solicitó la ayuda de sus contactos de Facebook, y los usuarios en general, para que lo ayuden a encontrar a Boston, un perro de la raza Malamute de Alaska que fue regalado por su familia mientras él se encontraba en el extranjero.

Actualmente, Aurelio sigue fuera de México, pero tiene planeado llevarse a Boston al lugar en que se encuentra, el cual no se especifica en la publicación.

“Yo sé que no soy el mejor dueño, pero la verdad es que Boston es una parte de mí y me hace mucha falta. Fue un regalo para mí y los regalos no se regalan”.

Publicó en Facebook.