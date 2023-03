La operación duró más de 4 horas. Foto: Getty Images/ Ilustrativa

Un profesor de música, de 55 años, tocó la guitarra mientras le practicaban la extracción de un tumor cerebral en el hospital “Aquiles Calles Ramírez”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Ver más En @Issste_Nayarit continuamos con la mejoría de los servicios, realizando una neurocirugía con paciente despierto para evitar daño funcional, felicidades al equipo multidisciplinario que se mantiene a la vanguardia en la atención #LoBuenosSomosMas @drpedrozenteno pic.twitter.com/f0bCmtnRDo — Subdelegación Médica Nayarit (@MedicaNayarit) March 15, 2023

Toca la guitarra mientras le extirpan un tumor cerebral

Esta operación en la que se removió el tumor cerebral fue realizada por la neurocirujana Celia Teresa de Jesús Álvarez, quien comentó a medios locales que este tipo de intervenciones quirúrgicas se realiza con el paciente despierto para poder monitorear diversas funciones cerebrales, como el habla o el entendimiento.

Otro motivo por el que no se utiliza anestesia es porque el tejido cerebral no duele, por lo cual no hay sufrimiento durante la operación para el paciente.

En el vídeo, que ha estado circulando en redes sociales, se puede ver al profesor de música tocando algunas notas con una guitarra en las manos. La neurocirujana Álvarez también comentó que el paciente, incluso, estuvo hablando con el personal médico que lo atendió durante las más de 4 horas que duró la operación del tumor cerebral.

En este tipo de operación, el paciente no suele estar despierto durante todo el proceso. Primero, se le duerme para que los médicos puedan abrir el cráneo y, una vez que se terminó con este paso, se despierta al paciente para continuar con la extracción del tumor cerebral.

Músico de jazz también tuvo una operación similar

En el año 2018 se viralizó en redes sociales un caso bastante similar. Musa Manzini, músico de jazz de origen sudafricano, también tocó la guitarra para mantenerse despierto mientras le extirparon un tumor cerebral.

Los médicos informaron que quisieron mantenerlo despierto para controlar el movimiento de sus dedos, ya que la operación conllevaba grandes riesgos de dejar paralizada la parte izquierda del cuerpo del músico.