Como parte de un cateo, agentes de la Fiscalía General de Nayarit ingresaron al domicilio de Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, en donde detuvieron al jefe de gabinete, Alejandro Galván Araiza, por el delito de violencia familiar y amenazas.

Fue la misma alcaldesa Geraldine Ponce quien denunció los hechos, alegando de ser una persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

A través de una transmisión hecha mediante sus redes sociales, la presidenta municipal de Tepic documentó el momento en el que los funcionarios de la Fiscalía estaban afuera de su casa para presentar la orden de cateo.

De acuerdo con Ponce, desde hace días los elementos estatales la estuvieron acosando, por lo que hizo responsable al mandatario de Nayarit.

Un agente le informó a la alcaldesa que se encontraban en el lugar para cumplimentar una orden de cateo.

Después de varios minutos al interior del inmueble, se llevaron detenido a Alejandro Galván Araiza, jefe de gabinete de la alcaldesa de Tepic.

“No me muestran una orden de aprehensión, dicen que me detienen por el delito de violencia familiar (…) Esto es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (…) Si me matan, si me muero adentro donde estoy, fue el gobernador Navarro”.

Alejandro Galván Araiza, jefe de gabinete.