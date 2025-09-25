Muere recién nacido por negligencia frente a una clínica del IMSS en Nayarit

GENERANDO AUDIO...

Acusan negligencia por muerte de recién nacido en el IMSS. Foto: Cuartoscuro

En Tepic, Nayarit, denuncian negligencia médica en el Hospital Rural 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no brindarle atención médica a una mujer embarazada, quien dio a luz cerca de la vía pública; lamentablemente, el bebé falleció.

Muere recién nacido afuera de una clínica del IMSS en Nayarit

Medios locales informaron que el pasado martes, una mujer de aproximadamente 30 años llegó a la sala de urgencias del Hospital Rural 22 del IMSS, en Tepic, para recibir atención médica porque estaba por parir a un bebé.

En el lugar la dejaron esperando por varios minutos, por lo que decidió irse del lugar. Un guardia de seguridad se acercó para brindarle una silla de ruedas y acompañarla a la salida; cerca de la entrada de la clínica entró en labor de parto y dio a luz.

Los reportes mencionan que dos pasantes de medicina caminaron cerca de la madre y la ignoraron, también se dice que llamaron a un médico y este tampoco la atendió. Después de un rato, salió una doctora para darle asistencia a la mujer y su bebé y permitir que entraran en el hospital.

Un día después, el miércoles por la mañana, se confirmó la muerte del recién nacido. Elementos de la Policía Estatal y la Fiscalía de Nayarit arribaron al Hospital Rural 22 del IMSS para investigar el caso por posible negligencia médica.

IMSS Nayarit da su postura sobre muerte de recién nacido

El IMSS Delegación Nayarit asegura que la paciente acudió al área de urgencias por un “dolor en zona no relacionado con el embarazo” y cuando se le preguntó negó estar encinta. El hospital la canalizó a consulta externa para continuar con la evaluación.

Durante el traslado, la paciente tuvo una “expulsión espontánea” del bebé sin signos vitales, por lo que se activó de inmediato el código de Equipo de Respuesta Estable. El estado de salud de la mujer se reporta como estable.

Finalmente, el comunicado menciona que el IMSS revisará el expediente médico de la paciente, además del actuar del equipo médico que la atendió.

