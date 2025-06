Protestan por demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic

GENERANDO AUDIO...

Activistas, artistas y ambientalistas nayaritas manifestaron su rechazo a la construcción de un nuevo estadio de futbol, que será edificado en el terreno donde existía la Ciudad de las Artes, en Tepic.

El complejo cultural, que albergaba un parque Skate, un teatro al aire libre, una biblioteca y espacios para exposiciones, ya fue demolido.

Aunque la Escuela Superior de Música, ubicada en el mismo punto, aún resiste, estudiantes aseguran que las instalaciones peligran, así como las áreas para deporte y arboladas que rodean la zona intervenida.

Ciudadanos, inconformes con la medida, confirman que cerca de 100 estudiantes de música fueron desplazados hacia otros espacios y piden frenar el avance del proyecto, pues aseguran, no les fue consultado.

“Quisiéramos que no se metieran con las cosas en las que se supone, ya se desarrolla arte, como es esta Escuela Superior de Música y el salón de danza que estaba adyacente; esperaríamos que con lo poco que hay no intervinieran. Con esta protesta se está intentando frenar esta obra que ha sido presentada como la construcción de un estadio; sin embargo, hay muchas dudas porque el gobierno no lo ha aclarado, quisiéramos que se frenara y la restitución de este espacio”, señala César Castillo, músico nayarita.

Para buscar frenar la demolición del espacio que aún sigue en pie, activistas recaban firmas con el objetivo de lograr la suspensión inmediata de la obra y solicitar la restauración del espacio cultural.

“Se está haciendo un plantón, una recopilación de firmas con motivo de un amparo, la idea es frenar esto, porque van a paso apresurado y la verdad fue de un día para otro, nos tomó de sorpresa a todos”, abunda Castillo.

Los alumnos afectados aseguran que el proyecto también daña al medio ambiente, sin embargo, el gobierno del estado señaló a través de sus redes sociales que los árboles y palmeras serán reubicados en lugares como la Universidad Tecnológica de Santiago Ixcuintla.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Las organizaciones señalaron que, de ser necesario, solicitarán la intervención de la Suprema Corte para frenar la destrucción del espacio y solicitar su restitución.