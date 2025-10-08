GENERANDO AUDIO...

Suspenden clases en el estado de Nayarit. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Educación de Nayarit informó sobre la suspensión de clases en todos los niveles educativos de 10 municipios, esto como medida precautoria ante el paso del huracán Priscilla por el océano Pacífico. La suspensión comenzó el día de ayer y se mantiene este miércoles 8 de octubre.

Suspenden clases en 10 municipios de Nayarit

Ayer martes por la tarde, las autoridades de Nayarit difundieron un comunicado para informar sobre la suspensión de clases en 10 municipios. La decisión se tomó como medida precautoria y para resguardar la integridad de los estudiantes y personal docente, ante cualquier eventualidad que podría presentarse por el huracán Priscilla.

“Como una acción preventiva ante la evolución del fenómeno meteorológico “Priscilla”, y con el compromiso de proteger la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños adolescentes y del personal educativo, se informa que las autoridades educativas (…) determinan la suspensión de clases presenciales y labores”.

Municipios en los que se suspendieron las clases:

Bahía de Banderas

Compostela

San Blas

Santiago Ixcuintla

Tuxpan

Tecuala

Acaponeta

Huajicori

Rosamorada

Ruiz

La medida aplica los días martes 7 y miércoles 8 de octubre en todos los niveles educativos. La Secretaría de Educación no ha informado si la suspensión se mantiene para mañana jueves, por lo que se recomienda estar al pendiente de las publicaciones realizadas en los canales oficiales.

