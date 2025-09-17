Vinculan a proceso, otra vez, a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

GENERANDO AUDIO...

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que superarían los 156 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR (613/25), la determinación se tomó el pasado 11 de septiembre de 2025, luego de una audiencia que se prolongó por casi 48 horas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Cumplimiento de un amparo

La nueva vinculación se da en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento favoreció al exgobernador, y que obligaba a reponer la audiencia inicial para que el juez de control motivara y fundamentara su resolución.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juez consideró que existen indicios razonables para atribuirle responsabilidad en el presunto delito de lavado de dinero.

Roberto Sandoval seguirá en prisión

Sandoval Castañeda, quien ya enfrenta otro proceso en Nayarit por el uso de documentos falsos, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal.

La FGR subrayó que continuará aportando pruebas para robustecer el caso y que este procedimiento forma parte de las acciones emprendidas contra la corrupción en altos niveles de gobierno.

Fallo condenatorio en contra del exgobernador Roberto Sandoval

Cabe señalar que la Fiscalía de Nayarit informó el 9 de septiembre que se dictó fallo condenatorio contra el exgobernador de la entidad por el delito de falsificación de documentos, en su modalidad de uso de documento falso.