“Es como si se hubieran robado mis piernas”: activista denuncia que le robaron su silla de ruedas eléctrica en Monterrey

Maryangel García-Ramos, activista con discapacidad, denunció en redes sociales que en Monterrey, Nuevo León, le robaron su silla de ruedas eléctrica, la cual necesita para realizar su vida cotidiana.

Mediante un video en TikTok, Maryangel pide ayuda a la ciudadanía para encontrar su equipo robado, además, alza la voz para visibilizar los ataques contra las personas con discapacidad.

Me robaron mi #silladeruedas eléctrica en Monterrey. Mi scooter. Mi apoyo funcional como persona con discapacidsd motriz. Me preocupa el aumento de violencias hacia personas con #discapacidad en Mx y el mundo. #disability #disabled

Durante la madrugada del pasado 26 de diciembre, sujetos desconocidos abrieron el coche de Maryangel y se llevaron su silla de ruedas eléctrica.

Ella teme que ya la tenían “en la mira” y el robo fue planeado.

Maryangel explica que trabaja como activista y actualmente es presidenta del Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado. La silla de ruedas es indispensable para moverse y cumplir con su agenda de trabajo.

“Mucha gente me dirá, es un tema material, sí. Pero es como si me hubieran robado mis piernas, es como si me hubieran robado mi libertad”.

Explica la activista en su video