Activista que destapó el caso de la osa “Mina” denuncia amenazas

Zoológico “La Pastora” donde estuvo “Mina”. Foto: X@PROFEPA_Mx

Cristina Marmolejo, activista defensora de los animales, recibió amenazas tras sacar a la luz pública el caso de maltrato a la osa “Mina” en el Zoológico “La Pastora” de Monterrey. Debido a la gravedad de su situación, la activista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Cristina Marmolejo denuncia amenazas tras destapar el caso de la osa “Mina”

Mediante un video publicado en redes sociales, Cristina Marmolejo denunció que en días recientes ha recibido ataques, acoso digital y difamación por destapar el caso de la osa “Mina” en el Zoológico La Pastora. “No solo cuestionaron mi labor, sino que intentaron destruirme por ser mujer”, declaró.

A finales del pasado mes de septiembre, se dio a conocer la situación de abandono en la que vivía la osezna, con una enfermedad en la piel, rodeada de moscas y gusanos, y con señales de desnutrición.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino, suspendió actividades del zoológico por algunos días y trasladó a “Mina” al refugio para animales de la Fundación Invictus, en Hidalgo; por otra parte, el director general de “La Pastora” fue destituido del cargo.

Aunque la osa se recupera en su nuevo hogar, la activista que provocó todo este movimiento ha recibido amenazas por su labor de defensa de los animales.

“Ser activista implica arriesgarlo todo y cuando los ataques vienen de políticos, periodistas, o incluso otros activistas, el costo se vuelva más alto, no sólo te atacan, te exponen al escarnio público”.

Cristina Marmolejo dice que lleva siete años defendiendo a los animales, especialmente a los residentes de “La Pastora” y continuará con su labor de darle voz a quienes no la tienen. “No tengo miedo de seguir. Tengo miedo de que gane el silencio y por eso seguiré, hasta que la vida de cada persona o animal importe por igual”.

Como medida de precaución, la activista acudió a la Fiscalía de Nuevo León para presentar una denuncia y le pidió a sus seguidores que le den voz a su caso. Finalmente, le dice al gobernador Samuel García que su lucha no es contra él, sino por los derechos de los animales.