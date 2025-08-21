Adulto mayor recupera teléfono que le robaron en iglesia de Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Entrega del teléfono robado a un adulto mayor. Foto: Policía de Monterrey

La Secretaría de Seguridad de Monterrey recuperó el teléfono que le robaron a un adulto mayor en una iglesia y se lo entregó a su dueño. Hace unos días se viralizó en redes sociales el video del robo a una persona de la tercera edad mientras rezaba en la parroquia San José de la Montaña, en la colonia Topo Chico.

Entregan teléfono a adulto mayor víctima de robo en una iglesia de Monterrey

El pasado martes por la noche, la Policía de Monterrey visitó el domicilio de don Daniel, el adulto mayor víctima de robo en una iglesia, para entregarle el teléfono que le habían quitado.

Además de la entrega del teléfono, los elementos de seguridad le informaron al señor Daniel sobre los avances en la investigación, además le ofrecieron su apoyo.

Medios locales mencionan que el celular fue recuperado por una mujer sin identificar, quien encontró el dispositivo inteligente y lo entregó a las autoridades locales. Posteriormente, los elementos policiales visitaron a don Daniel.

A principios de esta semana denunciaron a un joven que ingresó a una iglesia y aprovechó que un señor rezaba para quitarle el teléfono celular. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y los internautas han pedido la intervención de la policía para que detengan al responsable.

