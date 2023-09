Se prevé que el agua llegue a Monterrey por la tarde. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que este jueves, por la tarde, llegará agua a la ciudad de Monterrey por el acueducto El Cuchillo II, además, no olvidó en cuestionar a quienes criticaron la obra.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, García, recordó que quienes critican la obra de El Cuchillo II “están aferrados a que fracasemos, pero les digo algo, no lo van a lograr”, en ese sentido, añadió que el agua llegaría a la “potabilizadora de San Roque el jueves en la tarde y por ende a la ciudad (Monterrey) como dijimos”.

“5 am, planta de bombeo 3 arranca. La meta es arrancar la PB4 en la tarde-noche. Si todo sale bien, podría estar llegando el agua a la potabilizadora de San Roque el jueves en la tarde y por ende a la ciudad como dijimos. Hay medios con intereses mezquinos o de plano no entienden que no entienden y ponen fotos de la etapa final, que ahorita no son necesarias para que llegue el agua como tanques y válvulas, no les hagan caso. Están aferrados a que fracasemos, pero les digo algo, no lo van a lograr, se van a quedar con las ganas de desprestigiar este gran logro”.

Pese al mensaje, no informó quién o quiénes quieren desprestigiar a su Gobierno y la obra.

El día de ayer, el Gobernador de Nuevo León, durante su participación en la inauguración de un cuartel de Fuerza Civil, de nuevo confirmó su promesa de que este jueves llegará el agua a Monterrey y a la zona metropolitana por la tarde.

Cuchillo II

Datos del Gobierno de Nuevo León destacaron que la obra permitirá 5 mil metros cúbicos por segundo de agua, “para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey”.

El Cuchillo II tiene un diámetro de 2.13 metros y una longitud de 93 kilómetros desde China, Nuevo León, y consiste en bombear el agua hasta la Potabilizadora San Roque en el municipio de Juárez para abastecer al área metropolitana de Monterrey.

