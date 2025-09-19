Anuncian transporte gratuito para estudiantes en Juárez, Nuevo León; así te puedes registrar

GENERANDO AUDIO...

Habrá transporte gratuito para estudiantes en Juárez, NL. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno municipal de Juárez, Nuevo León, abrió la convocatoria para el “Busito Juárez”, la nueva ruta de transporte gratuito para alumnos de preparatoria o universidad. El registro se realiza en línea y la fecha límite es el próximo 30 de septiembre.

El alcalde Félix Arratia Cruz mencionó que con el “Busito Juárez” se busca beneficiar a 5 mil estudiantes de nivel medio superior y superior, que todos los días se trasladan a la escuela.

Registro y requisitos para el registro del “Busito Juárez”

Los alumnos de prepa o universidad deben ingresar a la página https://juarez-nl.gob.mx/v2/participa/busitos-juarez para completar el registro y recibir el beneficio de transporte gratuito.

El trámite es gratuito y sólo se necesitan los siguientes documentos:

Correo electrónico

CURP

Comprobante de domicilio del municipio de Juárez

Comprobante de estudios

Identificación oficial

En caso de no contar con una identificación oficial, se debe adjuntar la del padre o tutor junto a una carta responsiva

Una vez que se complete el registro comenzará el proceso de validación de datos. En caso de que sea necesario hacer una corrección, se enviará un correo electrónico.

Si toda la documentación está en orden y la solicitud fue aprobada, se enviarán las instrucciones de recepción de pase vía correo electrónico. En caso de que la solicitud sea rechazada, también se enviará un mensaje.

¿Cuáles son las rutas del “Busito Juárez”?

Zona Norte: Desde Anzures, Los Puertos, avenida De la Madrid, Praderas de San Juan, La Escondida, Teófilo Salinas, hasta la Unidad Villas de San José.

Desde Anzures, Los Puertos, avenida De la Madrid, Praderas de San Juan, La Escondida, Teófilo Salinas, hasta la Unidad Villas de San José. Zona Poniente: Desde Paseo San Juan, Rinconada de San Juan, Mirador de San Antonio, Villas de San José y Villa Palma.

Desde Paseo San Juan, Rinconada de San Juan, Mirador de San Antonio, Villas de San José y Villa Palma. Zona Oriente: A lo largo de la avenida Reynosa, Terranova, Vistas del Río, Portal de San Roque y todo Eloy Cavazos, conectando con la Unidad Académica de la UANL en Juárez.

A lo largo de la avenida Reynosa, Terranova, Vistas del Río, Portal de San Roque y todo Eloy Cavazos, conectando con la Unidad Académica de la UANL en Juárez. Zona Sur: Desde Santa Mónica, Arcadia, Monte Kristal, Villas de San Francisco, Monte Bello, San Francisco y Eloy Cavazos, concluyendo también en la UANL en Juárez.

