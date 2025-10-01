Aprueban “Tarjeta de identificación infantil” para estudiantes en Nuevo León
El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó la creación de la “Tarjeta de identificación infantil”, una medida para proteger a los niños y adolescentes en las escuelas e impedir delitos como el secuestro y la trata de menores.
Ayer martes el Congreso de Nuevo León aprobó agregar el capítulo “Tarjeta de identificación infantil” a la Ley General de Población para crear un documento oficial que compruebe la identidad de un menor de edad y su relación con su padre o tutor.
Esta identificación garantizará que solo los padres o tutores recojan a sus hijos en las escuelas, y así reducir el riesgo de que ocurra el secuestro de un niño o adolescente en las inmediaciones del plantel escolar.
La “Tarjeta de identificación infantil” contará con los datos personales del menor, además de información biométrica, como la huella dactilar. Los legisladores de Nuevo León aprobaron que la Secretaría de Gobernación se encargue del registro de los niños y adolescentes, y emisión de la nueva tarjeta.
Información que incluirá “Tarjeta de Identificación”
Datos del menor
- Nombre completo con ambos apellidos
- CURP
- Fotografía de la niña, niño o adolescente
- Fecha de nacimiento
- Huella dactilar
- Estado donde reside
- Tipo de sangre
- Enfermedad o alergia
Datos del padre o tutor
- Nombre completo con ambos apellidos
- Fotografía del padre, madre o el que tenga guarda y custodia
- Número de emergencia