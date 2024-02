¡Qué susto! Árbol cae sobre camioneta en movimiento en Linares, Nuevo León

Autoridades atendieron la caída de un árbol sobre una camioneta. Foto: Cuartoscuro

Una cámara de seguridad captó el momento en que un árbol cayó sobre una camioneta en movimiento. El Cuerpo de Bomberos de Linares, Nuevo León, acudió al lugar del accidente para atender a los heridos; medios locales reportan que uno de ellos fue llevado a un hospital.

Graban momento en que un árbol cayó sobre una camioneta en Linares

Los bomberos de Linares atendieron el reporte de un árbol que cayó sobre una camioneta que circulaba sobre la avenida Modesto Galván C. Cruz, en la colonia Calzada. El video muestra que el árbol cayó sobre el cofre del automóvil y no le dio tiempo al conductor de reaccionar.

Los medios señalan que a bordo del vehículo viajaba una señora acompañada de sus hijos. Únicamente una persona fue trasladada a un hospital y se reporta como estable. Por otra parte, la camioneta solo presentó daños materiales.

¿Qué causó la caída de un árbol sobre una camioneta en Linares?

De acuerdo con la información de la prensa local, las malas condiciones del clima provocaron que el árbol se secara. Recordemos que en Nuevo León, y gran parte del país, se vive una fuerte sequía. Además, en días pasados, un frente frío azotó varios estados del norte del país. Todos estos elementos provocaron que el viento tumbara la rama.

Elementos de Tránsito Municipal y de Protección Civil Linares trabajaron para quitar los restos del árbol que quedaron sobre la vialidad. Usuarios de redes sociales reportan que durante la mañana de este jueves, aún se puede ver a las autoridades laborando en la zona del accidente.

