Programa Ayudamos a las Mujeres . Foto: Cuartoscuro.

Un nuevo programa social para las mujeres salió a la luz, se trata de “Ayudamos a las Mujeres”, que tiene como objetivo beneficiar a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, cuyo rango de edad sea de 17 a 64 años de edad, con un apoyo económico de dos mil pesos mensuales.

A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer todos los detalles sobre la inscripción a este programa social y qué requisitos se deben de cumplir para formar parte de él.

¿Cómo puedo registrarme a “Ayudamos a las Mujeres”?

Ayudamos a las Mujeres es un programa implementado por el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García. Aquellas mujeres interesadas en recibir 2 mil pesos mensuales, deberán seguir los siguientes pasos.

Ingresar a la página: https://ayudamosnuevoleon.com Seleccionar si alguien te está ayudando con el registro Aceptar los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad Ingresar correo electrónico Proporcionar datos solicitados

Una vez llenado el registro, se realiza una evaluación para determinar si se es apta para ser beneficiaria del programa. En caso de que sea así, se lleva a cabo un cuestionario para conocer las condiciones socioeconómicas y, posteriormente, se hará entrega de la tarjeta para poder recibir 2 mil pesos mensuales.

Requisitos para obtener la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres”

Este programa se divide en dos categorías: Jefas de Familia e Impulso Cuidadoras, cada una con diferentes requisitos.

Jefas de Familia

Tener entre 17 y 64 años de edad.

Ser mujer jefa de familia, principal sostén del hogar.

Tener hijas o hijos menores de 18 años.

Residir en el estado de Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS

Impulso a Cuidadoras

Ser mujer de 15 años o más.

Residir en el estado de Nuevo León.

Ser la cuidadora principal de al menos una de las siguientes personas:

Niña o niño en primera infancia o hasta los 14 años. Persona con discapacidad permanente. Persona adulta mayor de 60 años o más.



Vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

Documentos requeridos para ser parte del programa Ayudamos a las Mujeres

Para completar el registro en el programa Ayudamos a las Mujeres y acceder al apoyo económico mensual de 2 mil pesos, es necesario contar con los siguientes documentos: