¡Atención! Corte de agua en 99 colonias de García, Nuevo León

Hay afectaciones en el servicio de agua en García, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey informa que este lunes se presentan fallas en el servicio de agua potable que están afectando a 99 colonias del municipio de García, Nuevo León. Las afectaciones son provocadas por el incendio en una subestación de la CFE, además de intermitencias en la energía eléctrica causadas por las intensas lluvias que se presentaron ayer domingo.

Reportan cortes de agua en 99 colonias de García, Nuevo León

Ayer por la noche, AyD anunció que en 75 colonias de García se presentaban cortes de agua debido al incendio en una subestación eléctrica de la CFE. El fuego provocó fallas eléctricas, afectando el bombeo del Tanque Alianza Real.

El comunicado menciona que el problema ya se reportó ante la CFE, y una vez que se reactive la energía, el bombeo de agua se normalizará en las zonas afectadas. Hasta el momento no hay actualizaciones sobre el estado de servicio.

Colonias afectadas por el incendio en subestación de la CFE:

Momentos más tarde, AyD publicó otra ficha informativa, para reportar sobre más fallas en el servicio de agua potable en García, pero en otras 24 colonias, sumando un total de 99.

En este segundo reporte, los cortes se originaron por las intensas lluvias que se presentaron el día de ayer que generaron intermitencias de energía eléctrica. De igual manera, no hay información sobre si ya se solucionó el problema y todo regresó a la normalidad.

Zonas con cortes de agua por fallas eléctricas:

