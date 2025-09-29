Baile callejero en Escobedo termina en riña entre vecinos y policías

GENERANDO AUDIO...

Policias de Escobedo fueron agredidos por vecinos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante la madrugada del pasado domingo se presentó un enfrentamiento entre vecinos que organizaron un baile en la calle y elementos de la Policía Municipal de Escobedo, Nuevo León. Las autoridades llegaron a la fiesta por los reportes de escándalo y una riña en la calle.

Se presenta riña durante baile callejero en Escobedo, Nuevo León

La Policía Municipal recibió el reporte de una riña durante un baile callejero en la colonia Jardines de San Martín, en el municipio de Escobedo. Al llegar al lugar se dieron cuenta de que los organizadores no contaban con el permiso requerido para organizar.

De acuerdo con el comunicado, los vecinos recibieron a los policías de manera violenta, a pedradas y agresiones hacia las patrullas. Debido a que eran superados en número, las autoridades se vieron en la necesidad de utilizar armas no letales y gas lacrimógeno.

La cuenta oficial en Facebook de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Escobedo compartió un video en el que se observa a algunos vecinos de la zona aventando piedras desde sus casas hacia los policías.

“Queremos enfatizar que no estamos en contra de este tipo de eventos comunitarios, siempre que se desarrollen en orden y de manera pacífica (…) sin embargo, no permitiremos agresiones violentas en contra de nuestros elementos, quienes únicamente atendieron los reportes de vecinos afectados por el exceso de ruido, las riñas y la obstrucción de la vía pública”, publicó la SSC.

