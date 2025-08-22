GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Fuerza Civil de Nuevo León reportó un enfrentamiento en el municipio de Dr. Coss, donde 12 hombres fueron abatidos durante el Operativo Muralla, la noche del 22 de agosto de 2025.

De acuerdo con el Gabinete de Buen Gobierno, los hechos ocurrieron cuando elementos de la corporación fueron agredidos mientras realizaban labores de patrullaje y vigilancia.

El enfrentamiento en Dr. Coss

Los policías repelieron la agresión hasta controlar la situación. En el sitio fueron aseguradas al menos ocho armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico presuntamente usado por los atacantes.

El personal de Fuerza Civil resultó ileso y mantiene el control de la zona, informó la Unidad de Comunicación Social del estado.

Tras el operativo, se solicitó la intervención de servicios periciales para procesar la escena y continuar con las investigaciones correspondientes.

El Operativo Muralla forma parte de las acciones de seguridad desplegadas por el gobierno estatal en los municipios fronterizos con Tamaulipas, una región que ha registrado hechos de violencia en los últimos meses.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]