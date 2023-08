El evento es para todas las familias. Foto: Facebook Gobierno de Escobedo

La fiebre rosa no termina y este fin de semana se realizará la Barbie Party en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El evento organizado por el gobierno local está pensado para todas las familias, por lo que no hay excusa para no ir.

¿Qué actividades habrá en la Barbie Party de Escobedo?

Durante la Barbie Party en Escobedo se realizarán divertidas actividades para pasar un fin de semana inolvidable en familia. Los asistentes a la fiesta rosa podrán disfrutar de:

Mini disco.

Música.

Roller Party.

Concurso de cosplay.

Aunque no es indispensable, se invita a todas las familias a que asistan con su mejor “outfit” rosa. Las 50 mejores caracterizaciones de Barbie se llevarán un premio sorpresa.

¿Cuáles son las sedes de la Barbie Party de Escobedo?

La Barbie Party se realizará del viernes 11 de agosto al domingo 13 de agosto y cada día tendrá una sede diferente. A continuación las fechas, direcciones y horarios:

11 de agosto

Sede: Praderas de San Francisco

Praderas de San Francisco Dirección: calle Juan Pablo II, entre Virgilio y San Benedicto II

calle Juan Pablo II, entre Virgilio y San Benedicto II Horario: a partir de las 5:00 pm

12 de agosto

Sede: Parque Lineal

Parque Lineal Dirección: Av. Las Torres, entre Sierra Madre y Villas de México

Av. Las Torres, entre Sierra Madre y Villas de México Horario: a partir de las 5:00 pm

13 de agosto

Sede: Cerradas de Anáhuac

Cerradas de Anáhuac Dirección: Av. República Mexicana, cruce con Abeto

Av. República Mexicana, cruce con Abeto Horario: a partir de las 5:00 pm

