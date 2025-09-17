Nuevo León lanza brigada de testamentos gratuitos: entérate de los requisitos

GENERANDO AUDIO...

Brigada de testamentos gratuitos. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Gobierno de Nuevo León anunció una brigada de testamentos gratuitos que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León, ubicado en la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines, en la colonia Urdiales, Monterrey.

“Este servicio está dedicado a las personas que no cuentan con uno y necesitan arreglar un testamento”. Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno

Testamentos gratis en el mes del testamento

La iniciativa se enmarca dentro del mes del testamento, campaña nacional que busca fomentar la cultura de la previsión patrimonial. En esta jornada, los ciudadanos podrán otorgar el documento sin costo, asegurando certeza jurídica para sus familias.

Durante la brigada participarán notarios públicos del estado, quienes brindarán asesoría personalizada para resolver dudas y orientar a los asistentes sobre cómo heredar sus bienes de manera ordenada y conforme a su voluntad.

¿Cuándo y dónde?

El próximo jueves 25 de septiembre

En el Gimnasio Nuevo León , ubicado en la colonia Urdiales de Monterrey

, ubicado en la colonia El horario será de 08:00 a 16:00 horas.

Requisitos para obtener un testamento gratuito

Para acceder al beneficio, los interesados deben cumplir con estos requisitos:

Ser originarios de Nuevo León .

. Que el inmueble a testamentar no supere un valor catastral de 1 millón 850 mil pesos

Presentar identificación oficial vigente

Beneficio para miles de familias neoleonesas

El funcionario resaltó que la brigada busca dar tranquilidad y certeza jurídica a miles de familias.

“El patrimonio es para dar tranquilidad y no problemas a la familia. Con hogares tranquilos y herencias seguras, Nuevo León seguirá ascendiendo y nosotros queremos que a nuestro estado y los ciudadanos les siga yendo bien”. Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno

La medida forma parte del mes del testamento, campaña nacional que cada septiembre promueve la cultura de la previsión patrimonial. La brigada contará con el apoyo de notarios del estado, quienes ofrecerán asesoría gratuita a los asistentes.

El evento busca acercar el trámite a la ciudadanía, evitar conflictos familiares y garantizar que los bienes de las personas se hereden de forma ordenada y conforme a su voluntad.