Buscan a elemento de la Fuerza Civil por atropellar a ciclista. Foto: Cuartoscuro

La Fuerza Civil de Nuevo León está buscando al elemento que atropelló y mató a un ciclista de la tercera edad en la ciudad de Monterrey. Luego del siniestro, el oficial se dio a la fuga, por lo que se dio inicio a una investigación para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Elemento de la Fuerza Civil atropella y mata a un ciclista en Monterrey

La noche del pasado domingo, un elemento de la Fuerza Civil atropelló con su patrulla a un ciclista, identificado como un hombre de aproximadamente 65 años de edad. Los hechos ocurrieron en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Victoria Monterrey.

Medios locales reportan que la patrulla circulaba a exceso de velocidad por el carril exclusivo de la ecovía; el policía perdió el control del vehículo y atropelló al ciclista. El elemento de seguridad intentó darse a la fuga, pero se estrelló contra una grúa; posteriormente, continuó con su huida a pie.

Elementos de Protección Civil llegaron al lugar del accidente para darle atención médica al hombre de la tercera edad, pero no pudieron salvar su vida.

Sobre estos hechos, la Fuerza Civil de Nuevo León emitió un comunicado para condenar la muerte y atropellamiento del ciclista, además de informar sobre el inicio de un operativo para localizar al policía prófugo.

También se dio a conocer que se trabaja en un proceso interno para dar de baja al elemento “por faltar a los códigos de disciplina y ética de Fuerza Civil”.

