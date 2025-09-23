Buscan a Ricardo Emmanuel Amaro: viajó de Guanajuato a Nuevo León por una oferta de trabajo

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Emmanuel Amaro, desaparecido en Nuevo León. Foto: FGJ NL

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León publicó una ficha de búsqueda para localizar a Ricardo Emmanuel Amaro Barroso, joven que viajó desde León, Guanajuato, hasta Nuevo León por una oferta de trabajo; desde entonces se desconoce su paradero.

Desaparece Ricardo Emmanuel Amaro Barroso; viajó a Nuevo León por una oferta de trabajo

Familiares mencionan que Ricardo Emmanuel Amaro, originario de León, recibió una oferta de trabajo para trabajar con la empresa Vonmex, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Pasaron tres días sin tener comunicación con él y la empresa se comunicó con la familia para decirles que se deslinda de cualquier responsabilidad.

La ficha de búsqueda menciona que vieron al joven guanajuatense por última vez el pasado 15 de septiembre, en la colonia Dos Ríos, en Guadalupe. Desde esa fecha no se tienen más noticias sobre él y no se sabe si se encuentra bien.

Sobre Ricardo Emmanuel Amaro se menciona que tiene 26 años, mide 1.70 metros, es tez morena clara, cabello lacio de color castaño oscuro. En el cuerpo cuenta con tatuajes en el rostro, pecho y en varias partes del brazo izquierdo, incluyendo la mano.

