Cae “gotera” que drogó a adulto mayor para robarle 100 mil pesos en Nuevo León

Detuvieron a “Gotera” en Ciudad del Carmén. Foto: FGE Campeche

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche detuvo en Ciudad del Carmén a Jenideth “N”, joven “gotera” que drogó a un adulto mayor para robarle 100 mil pesos en Apodaca, Nuevo León.

Este caso se viralizó en redes sociales a mediados del pasado mes de febrero, cuando la víctima compartió el video del robo en su domicilio.

Detienen en Campeche a “gotera” que robó a un adulto mayor en Nuevo León

El pasado 11 de febrero, un hombre identificado como Óscar invitó a su casa en Apodaca a una joven de 20 años que conoció mediante una aplicación de citas. De última hora, la chica llegó acompañada de un hombre, supuestamente un “amigo gay”.

En el video se observa al par delincuentes sentados en una mesa mientras el señor está en otra habitación buscando una botella para seguir la fiesta. La joven aprovecha la distracción para ponerle gotas a la bebida del adulto mayor.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la “gotera” y su acompañante le robaron 100 mil pesos, entre dinero en efectivo, pertenencias de valor como una laptop, y el dinero que tenía en sus cuentas bancarias.

Ocho meses después del robo en Apodaca, Nuevo León, la FGE de Campeche informó sobre la detención de Jenideth “N”, la presunta “gotera” que aparece en el video. La orden de aprehensión se llevó a cabo el pasado 10 de octubre, en un domicilio de la colonia Tacubaya, en Ciudad del Carmen.

Hasta el momento se desconoce el paradero de su cómplice, el “amigo gay”,por lo que se presume que continúa en libertad.