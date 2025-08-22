Calendario escolar 2025-2026: alumnos de Nuevo León saldrán una semana antes de vacaciones

GENERANDO AUDIO...

Ya está listo el Calendario Escolar del estado de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación de Nuevo León publicó el calendario escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica, el cual inicia el próximo 1 de septiembre y termina el 8 de julio de 2026, una semana antes de la fecha marcada por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Alumnos de Nuevo León saldrán una semana antes de vacaciones

Como ya se mencionó, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del estado de Nuevo León regresarán a las aulas de clases el 1 de septiembre. Por otra parte, el fin del Ciclo Escolar 2025-2026 está programado para el miércoles 8 de julio de 2026.

Aunque los estudiantes saldrán de vacaciones antes, aún habrá actividades en las escuelas, ya que los días 9, 10, 13 y 14 de julio se llevará a cabo el taller intensivo para personal docente. El 15 del mismo mes comienza el receso de clases para todo el personal educativo.

Días festivos y vacaciones oficiales en el calendario escolar de Nuevo León

Días de suspensión de labores docentes

16 de septiembre 2025

17 de septiembre 2025

2 de febrero 2026

16 de marzo 2026

1 de mayo 2026

5 de mayo 2026

15 de mayo 2026

Periodos vacacionales

Del 22 de diciembre 2025 al 7 de enero 2026

Del 30 de marzo 2026 al 10 de abril 2026

Además de las fechas mencionadas, el último viernes de cada mes los estudiantes no asisten a clases porque se realiza el Consejo Técnico Escolar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]