Caos vial por carambola de tráileres en la Monterrey-Saltillo

Reportan accidente en la Monterrey-Saltillo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Medios locales reportan caos vial en la autopista Monterrey-Saltillo a causa de un choque múltiple entre tráileres. El accidente ocurrió en el límite de los municipios de Santa Catarina y García. A pesar de lo aparatoso del choque no se reportan personas lesionadas, de momento.

Colapsada la circulación sobre la autopista Monterrey-Saltillo por accidente múltiple en los límites de García y Santa Catarina. Tome sus precauciones. pic.twitter.com/8u110nGR9X — TriánguloRojo (@TrianguloRojo01) September 10, 2025

Choque de tráileres provoca caos vial en la autopista Monterrey-Saltillo

El choque múltiple ocurrió durante la madrugada de este miércoles, a la altura del kilómetro 1 de la autopista Monterrey-Saltillo, cerca del Libramiento Norte. De acuerdo con los reportes, un tráiler se estrelló contra otro vehículo de carga; esto provocó que el segundo tráiler se impactara contra un muro de contención.

Una unidad que manejaba en el sentido contrario también se accidentó por uno de los pedazos de muro que quedaron sueltos.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil, así como grupos de rescate municipales, para brindar atención en la zona. Como ya se mencionó, el accidente dejó saldo blanco y no se reportan heridos.

En la zona del accidente hay caos vial, y las autoridades han implementado un operativo para atender el congestionamiento de tránsito. Los reportes más recientes indican que aún hay afectaciones en la circulación de la autopista Monterrey-Saltillo.

