Captan a presunta mujer sicaria disparar a mecánico a sangre fría en Nuevo León

Captaron asesinato a sangre fría en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

A través de redes sociales la periodista Yadith Valdéz difundió un video que muestra el momento en que una presunta sicaria disparó a sangre fría en contra de un mecánico en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Hasta el momento las autoridades del estado no se han pronunciado al respecto.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Graban a presunta sicaria asesinando a un mecánico en Escobedo, Nuevo León

Las imágenes muestran a un mecánico reparando una motocicleta junto a un compañero. Mientras realizaban su trabajo, una mujer y un sujeto se acercaron a ellos; sin avisarles, ella sacó una pistola que tenía escondida debajo de loa camisa y comenzó a disparar en contra de uno de los mecánicos.

En el video se escucha que la presunta sicaria disparó en cuatro ocasiones en contra de la víctima. El otro mecánico, al oír los tiros, escapó del lugar; en el video se ve que los atacantes intentaron ir por él pero prefirieron escapar en vez de perseguirlo.

Como ya se mencionó, este asesinato ocurrió en el municipio de Escobedo, en la colonia Los Vergeles. Medios locales mencionan que los vecinos del lugar alertaron a las autoridades y paramédicos; al llegar al lugar los servicios de emergencia confirmaron la muerte del mecánico.

Por lo que se aprecia en el video, el ataque fue directo, aunque las autoridades aún no han comentado nada sobre este caso, por lo que se desconoce la identidad de la víctima, su atacante, además del móvil del crimen.

