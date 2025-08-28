Caso Jaqueline Yamileth: proponen sancionar a organizadores de tandas para cirugías estéticas en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Proponen iniciativa contra las tandas para cirugías estéticas. Foto: Getty Images

Gabriela Govea López, diputada local del PRI en Nuevo León, propuso encarcelar a los directores de los centros médicos que autoricen cirugías estéticas realizadas por personal que no está certificado, además de sancionar a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer cirugías a cargo de médicos sin certificación.

Esta iniciativa es promovida semanas después de la muerte de Jaqueline Yamileth, una joven que financió su operación estética mediante una tanda en Saltillo, Coahuila, y perdió la vida durante la operación debido a complicaciones.

Congreso de Nuevo León propone sancionar a organizadores de tandas para cirugías estéticas

La diputada priista mencionó que en el Código Penal no existe ninguna sanción en contra de los establecimientos que permiten cirugías estéticas sin que los médicos estén certificados para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. La propuesta pide castigar con dos a seis años de prisión a los directores o administradores de dichas clínicas.

Como ya se mencionó, Jaqueline Yamileth financió su operación mediante una empresa llamada “Toque Divino”, que ofrece tandas a bajo costo para financiar cirugías estéticas. Este tipo de negocios trabajan en la informalidad y no ofrecen garantías de seguridad, ni calidad médica, para sus clientes.

“Por tal motivo estoy pidiendo que se impongan sanciones a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”, mencionó Gabriela Govea.

En la iniciativa también se pide ampliar el delito de usurpación de funciones para sancionar a quienes practiquen procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con un certificado vigente de especialista.

De acuerdo con cifras de la Conamed, el 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México se realizan por médicos que no cuentan con la especialidad correspondiente.

Recordemos que en el caso de Jacqueline Yamileth, el Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León (CCPERNL) desconoció al cirujano que operó a la joven de 25 años.

