Colegio de Cirujanos Plásticos de NL desconoce a médico que operó a Jaqueline Yamileth

Desconocen al cirujano que operó a Jaqueline Yamileth. Foto: GettyImages

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León (CCPERNL) desconoció al cirujano que operó a Jaqueline Yamileth, la joven de 25 años que perdió la vida tras someterse a una intervención estética en una clínica de Monterrey.

CCPERNL desconoce al cirujano que operó a Jaqueline Yamileth

La institución se pronunció sobre este caso mediante un comunicado difundido en redes sociales. El escrito menciona que la cirugía de Jaqueline Yamileth se realizó por personas que no pertenecen al gremio de especialistas; además, lamentó el fallecimiento de la joven originaria de Saltillo, Coahuila.

“El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León lamenta profundamente el fallecimiento de la paciente Jaqueline Yamileth Briones Torres en un procedimiento estético realizado por personas ajenas a nuestro gremio de especialistas, y enviamos nuestras condolencias a la familia”, dice el comunicado.

Por otra parte, el CCPERNL recomendó a las personas que tengan pensado someterse a una operación estética, que primero verifiquen si el médico que las va a tratar tiene las credenciales necesarias para ejercer de manera segura.

¿Qué pasó con Jaqueline Yamileth?

El martes por la noche falleció Jaqueline Yamileth durante una cirugía estética en una clínica de Monterrey. Se menciona que la joven tuvo complicaciones durante una operación de liposucción y los médicos de la clínica la trasladaron al Hospital Universitario, donde más tarde la declararon sin vida.

Medios locales reportan que ayer por la mañana, el cirujano que operó a Jacqueline Yamileth presentó voluntariamente su declaración ante las autoridades. Horas más tarde, la Fiscalía acudió a la clínica ubicada en la colonia Obispo para catear el inmueble, asegurar evidencia y verificar que cuente con los permisos necesarios.

La Fiscalía del estado aún no ha revelado los resultados de la investigación en la clínica, ni tampoco ha mencionado nada sobre la causa de muerte de la joven, aunque no se descarta la posibilidad de una negligencia médica.

Sobre la víctima se dice que es originaria de Saltillo, Coahuila, y costeó su operación mediante una financiera llamada “Toque Divino” que realiza tandas para mujeres que desean hacerse algún retoque. Los reportes mencionan que la joven viajó desde Saltillo hasta Nuevo León y tuvo que vender su coche para costear la operación.

