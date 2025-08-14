GENERANDO AUDIO...

Toque Divino financia operaciones estéticas. Foto: Getty Images

Se dio a conocer que Jacqueline Yamilet, joven fallecida tras una cirugía de liposucción en Monterrey, acudió a una financiera llamada “Toque Divino” para costear su operación estética. Este negocio, que opera en Saltillo, Coahuila, ha recibido varias críticas en las últimas horas tras darse a conocer el caso.

Así opera la financiera “Toque Divino”

En su página de Facebook, “Toque Divino” menciona que ofrece servicios de aumento de busto, lipoescultura y otras cirugías estéticas, a través de facilidades de pago semanales.

Jaqueline Yamilet acudió a esta financiera en Saltillo y de ahí la canalizaron a la clínica en Monterrey, donde falleció días después.

Este negocio le pide a sus clientes un enganche, el cual varía dependiendo del tratamiento, para apartar la fecha en el quirófano; el resto de la operación se salda a través de pagos semanales.

Éstos son algunos de los precios que manejan:

Rinoplastia: enganche de 15 mil pesos; pagos semanales de 850 pesos

enganche de 15 mil pesos; pagos semanales de 850 pesos Aumento de busto: enganche de 55 mil pesos; pagos semanales de 550 pesos

enganche de 55 mil pesos; pagos semanales de 550 pesos Tummy Tuck+BBL+manga gástrica: enganche de 50 mil pesos; pagos semanales de mil 100 pesos

enganche de 50 mil pesos; pagos semanales de mil 100 pesos Lipoescultura 4K+BBL: enganche de 30 mil pesos; pagos semanales de 850 pesos

[TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en Monterrey: mujer de 25 años muere tras cirugía estética]

Usuarios de redes sociales han denunciado que los cirujanos que trabajan con “Toque Divino” no cuentan con cédula profesional. Algunas personas que aseguran haber sido clientas del lugar cuentan que tuvieron una muy mala experiencia con la financiera y recomiendan a la gente no entrar a tandas si tienen planeado operarse.

Colegio de Cirujanos Plásticos de NL desconoce a médico que operó a Jaqueline Yamileth

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León (CCPERNL) declaró públicamente que la cirugía de Jaqueline Yamilet se realizó por personas que no pertenecen al gremio de especialistas.

“El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León lamenta profundamente el fallecimiento de la paciente Jaqueline Yamileth Briones Torres en un procedimiento estético realizado por personas ajenas a nuestro gremio de especialistas”, publicó el CCPERNL en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]