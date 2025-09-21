Confirman muerte de conductora Débora Estrella en desplome de avioneta en NL

GENERANDO AUDIO...

Foto: PC Nuevo León

Este sábado se desplomó una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras del municipio de García, Nuevo León, dejando como saldo dos personas sin vida, entre quienes se encuentra la conductora de Telediario Monterrey, Débora Estrella.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el incidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas-Riveras del Interpuerto, mientras autoridades de García y policías municipales confirmaron que los dos tripulantes no presentaban signos vitales.

El área permanece acordonada a la espera de peritos de la Fiscalía de Justicia, quienes se encargarán de las investigaciones.

Las víctimas

Mientras que, tras el reporte de la caída de la aeronave, el conductor Nelson Valdez confirmó la muerte de su colega a través de redes sociales:

“Una excelente compañera de trabajo e inigualable conductora. Siempre carismática, siempre profesional y siempre puntual en el canal. QEPD Débora Estrella”

Mientras que la segunda víctima fue identificada como Bryan Ballesteros Argueta, piloto aviador y ex primer oficial de Viva Aerobús hasta 2023.

Horas antes del accidente, Débora Estrella compartió una historia en Instagram desde el Aeropuerto Internacional del Norte, donde mostró una avioneta con características similares a la siniestrada.

Ya investigan el accidente

Ante medios, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó que tras el desplome no se registraron más personas lesionadas ni daños en instalaciones cercanas, señalando que “está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero”.

En tanto que a través de redes sociales Multimedios expresó su consternación por la pérdida de la periodista.

De igual forma, de acuerdo con reportes periodísticos, vecinos de la zona aseguran que “frecuentemente se observan avionetas realizando vuelos a baja altura y maniobras arriesgadas en la zona de Mitras Bicentenario”, toda vez que las autoridades investigan si el accidente se debió a una falla mecánica, error humano u otro factor.