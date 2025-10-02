GENERANDO AUDIO...

La ley busca evitar el tráfico por los “choquecitos”. Foto: Getty Images

El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una ley para evitar que los “choquecitos” generen tráfico en las vialidades. Bajo esta norma, los automovilistas involucrados en un accidente menor están obligados a orillar sus vehículos para resolver sus diferencias.

Aprueban nueva ley en Nuevo León para evitar que “choquecitos” generen tráfico

El principal objetivo de la ley contra “choquecitos” es resolver el caos vial que se genera cuando dos automovilistas se detienen a mitad de la vía por un choque, impidiendo el paso de los vehículos que se encuentran detrás.

Aile Tamez de la Paz, diputada panista, mencionó ante el Congreso local que “situaciones que podrían resolverse en minutos se convierten en un caos vial que afecta no sólo a los involucrados, sino a cientos de personas atrapadas en una fila interminable de autos. El mexicano, en promedio, pasa alrededor de 100 horas al año en el tráfico”.

Por esta razón, se aprobó una nueva ley que obliga a los automovilistas implicados en un “accidente menor” a retirar sus vehículos de la vía pública “hacia el acotamiento o área más cercana, una vez que hayan tomado fotografías o videos del hecho, y llegado a común acuerdo”.

La nueva ley define como “accidente menor” a cualquier percance en la vía pública en el que participen, al menos, dos vehículos y los daños sean únicamente materiales y/o estéticos, sin que exista daño físico o lesiones para las personas.

La ley contra los “choquecitos” aplicará únicamente cuando todos los involucrados cuenten con seguro vehicular, los daños sólo sean materiales en los vehículos, y ninguno de los conductores se encuentre bajo los efectos del alcohol o de cualquier tipo de estupefaciente.

