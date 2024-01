En el cerro Chipinque es común la presencia de osos. Foto: Cuartoscuro

Una corredora que entrenaba en el cerro de Chipinque, en Nuevo León, se llevó el susto de su vida, cuando se encontró un oso que la siguió por varios metros; a continuación, en Unotv.com te mostramos el video en el que se puede ver su reacción y cómo actuó ante dicho escenario.

Eso le ocurrió a la usuaria de TikTok isagamez.1022, quien compartió el video donde está visiblemente nerviosa, pues el oso la seguía mientras ella caminaba.

@isagamez.1022 parte de mis entrenamientos es el parque ecológico chipinque. esta ubicado en #mexico🇲🇽 #nuevoleon en el municipio de #sanpedrogarzagarcia por lo cual es normal es ocasión conseguirnos con #ososnegros simplemente hay que tener calma y no correr. ⛰️ PD: mi risa es de nervios sorry. ♬ sonido original – Isagamez1022

“No vayas a correr; si tú corres (rie) no vayas a correr, no corras”, se escucha en el video y es que ella explicó a los usuarios que le comentaron su video, que estaba conteniéndose para no correr y que la risa era de nervios.

La mujer contó que parte de sus entrenamientos los realiza en el parque ecológico Chipinque, de Nuevo León; sin embargo, en esta ocasión se encontró con un oso que la seguía.

Es común ver osos en algunos municipios de Nuevo León, como San Pedro Garza García y Santa Catarina, debido a que el cerro de Chipinque, perteneciente a la Sierra Madre Oriental, colinda con dichas demarcaciones.

Usuarios de redes sociales expresaron que se recomienda que, en caso de encontrarse a un oso, no se les debe dar la espalda, pues se corre el riesgo de ataque.

Sin embargo, la mujer dijo que “todo superbién y tranquilo”, además que “sí salen muchos” osos en esa zona.

¿Qué hacer ante la presencia de un oso?

El estado de Nuevo León es famoso por su comida, su gente y, por supuesto, por el constante avistamiento de osos entre sus casas, calles y avenidas, pero es importante que tomes nota de las recomendaciones que emiten las autoridades para que no pongas en riesgo tu vida ni la de tu familia si es que llegaras a coincidir con alguno de ellos.

En Nuevo León habitan, principalmente, en las zonas boscosas.

Lo primero que debes hacer:

No te acerques

No pierdas la calma

No lo alimentes

No le arrojes piedras ni objetos

No intentes fotografiarlo

No tomes selfis

No le dejes basura al alcance

No lo molestes y aléjate de él

El oso negro es una especie protegida, por lo cual, el ocasionarle un daño, implica acciones legales:

De conformidad con el Artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplica sanciones administrativas que van desde los 20 días hasta los 50 mil días de salario mínimo general vigente.