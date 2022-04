Mientras se continúan realizando reducciones de líquido, para atender la emergencia por sequía en Nuevo León, las personas deben alistarse para un nuevo corte de agua; por ello, te comentamos que para este viernes 8 de abril 2022, quienes habitan en municipios de la Zona 5, deben prepararse para dicha medida.

De acuerdo con la página de internet https://ahorratetoca.mx/, la población que habita en colonias de los siguientes municipios, pertenecientes a la Zona 5, de Nuevo León, debe alistarse para el corte de agua del 8 de abril 2022, mismo que inicia a las 09:00 horas:

Tiempo atrás, se dio a conocer el plan “Agua para todos”, en el cual se informó qué día de la semana tocaría la reducción de líquido en el estado, la cual se divide por colonias y municipios. Si deseas saber si a tu colonia le toca en algún día específico el corte de agua, como el de este jueves 7 de abril, así puedes saberlo:

Además de la reducción del 8 de abril 2022, te comentamos que el gobierno de Nuevo León dio a conocer tres noticias este miércoles, una de las cuales involucra a Monterrey y el río Potosí:

“Estas tres noticias son muy importantes y nos van a dar más agua, mucha más agua, y todos los días estamos trabajando para que haya más agua del consumo humano. Ahí vienen los calorones, ahí viene Semana Santa; todas estas vueltas a México, todas estas inversiones, pero toda esta recuperación de pozos de privados a gobierno, no van a servir de nada si no cuidamos el consumo; de nada va a servir todo este esfuerzo de inversión si no cuidamos el consumo.”

Samuel García, gobernador de Nuevo León