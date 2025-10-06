Corte de agua afecta a 12 colonias en Cadereyta, Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Corte de agua este lunes en Cadereyta. Foto: Cuartoscuro

Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó que este lunes habrá un corte de agua que afectará a 12 colonias del municipio de Cadereyta, Nuevo León, durante varias horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones ante la falta del servicio. A lo largo de este día se realizarán obras de mantenimiento correctivo.

Corte agua por obras de mantenimiento afectará a 12 colonias

Este lunes AyD realizará obras de mantenimiento correctivo, instalando una válvula de 18 pulgadas y un medidor general de 12 pulgadas en el municipio de Cadereyta. Por este motivo no habrá servicio de agua potable en 12 colonias.

El objetivo de estos trabajos es mejorar la infraestructura de distribución de agua y detectar fugas. A los ciudadanos perjudicados se les pide hacer un consumo responsable para cuidar el vital líquido.

El corte de agua en Cadereyta comenzó a las 8:00 horas y se tiene planeado que el servicio se normalice a partir de las 17:00 horas de este mismo lunes. Estas son las colonias afectadas:

Valle del Roble

Valle del Roble Sector Anacua

Valle del Roble Sector Britania

Valle del Roble Sector Caoba

Valle del Roble Sector Eucalipto

Valle del Roble Sector Fresnos

Valle del Roble Sector Laurel

Valle del Roble Sector Magnolia

Rosarito

Palmanova

Lomas de los Pilares

Santa Anita

