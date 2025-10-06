Corte de agua afecta a 12 colonias en Cadereyta, Nuevo León
Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó que este lunes habrá un corte de agua que afectará a 12 colonias del municipio de Cadereyta, Nuevo León, durante varias horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones ante la falta del servicio. A lo largo de este día se realizarán obras de mantenimiento correctivo.
Corte agua por obras de mantenimiento afectará a 12 colonias
Este lunes AyD realizará obras de mantenimiento correctivo, instalando una válvula de 18 pulgadas y un medidor general de 12 pulgadas en el municipio de Cadereyta. Por este motivo no habrá servicio de agua potable en 12 colonias.
El objetivo de estos trabajos es mejorar la infraestructura de distribución de agua y detectar fugas. A los ciudadanos perjudicados se les pide hacer un consumo responsable para cuidar el vital líquido.
El corte de agua en Cadereyta comenzó a las 8:00 horas y se tiene planeado que el servicio se normalice a partir de las 17:00 horas de este mismo lunes. Estas son las colonias afectadas:
[TE PUEDE INTERESAR: México cumplirá con entrega de agua a EE. UU.]
- Valle del Roble
- Valle del Roble Sector Anacua
- Valle del Roble Sector Britania
- Valle del Roble Sector Caoba
- Valle del Roble Sector Eucalipto
- Valle del Roble Sector Fresnos
- Valle del Roble Sector Laurel
- Valle del Roble Sector Magnolia
- Rosarito
- Palmanova
- Lomas de los Pilares
- Santa Anita