Corte de agua en Juárez, Nuevo León: cuándo será y lista de 26 colonias afectadas
Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey anunció que el próximo viernes 17 de octubre se realizarán obras de mantenimiento, por lo que se suspenderá el servicio de agua potable en 26 colonias del municipio de Juárez, Nuevo León. A la población se le pide tomar precauciones para minimizar los efectos de la falta de servicio.
Corte de agua este viernes en Juárez, Nuevo León
Mañana viernes, en las inmediaciones de la colonia Villas de San Francisco, se realizará la construcción de un drenaje pluvial de 48″, además se instalará una bayoneta de 12″ y se instalarán nuevas válvulas tipo mariposa de 18″. Estas obras se realizan con la intención de mejorar la infraestructura del servicio de agua potable en la zona.
Por esta razón, habrá un corte de agua que afectará a 26 colonias del municipio de Juárez. Las obras comenzarán a las 6:00 horas y se tiene programado que el servicio se normalice a partir de las 18:00 horas del mismo viernes.
Para brindarle apoyo a los ciudadanos durante el tiempo que dure el corte de agua, AyD de Monterrey estará mandando pipas a las zonas que más lo necesiten.
Colonias afectadas por el corte de agua
- América Unida
- Arboledas Residencial
- Burócratas de Guadalupe
- Fuentes de las Concordias
- Gardenias
- Héctor Caballero
- La Esperanza
- Las Concordias
- Las Joyas Residencial
- Los Reyes
- Monte Kristal 4
- Portal de Vaquerías
- Portal San Roque
- Prados de San Roque
- Privada Sierra Morena
- Privada Velterra
- Punta Esmeralda
- Punta Esmeralda Sur
- Sol Residencial
- Valle Vaquerías
- Valle Real II
- Valmoral
- Villa de San Francisco
- Villas de San Francisco
- Vivienda Magdalena
- Zirándaro