Damazo “N”, entrenador acusado de abuso sexual en Nuevo León, se ampara para no ser detenido; acumula 12 denuncias

A Damazo “N” lo acusan de presunto abuso sexual. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León proporcionó nueva información sobre el caso de Damazo “N”, entrenador de gimnasia y presunto abusador de menores. De acuerdo con las autoridades del estado, el acusado ya cuenta con 12 denuncias en su contra y promovió un par de amparos para que no lo detengan.

Damazo “N” promueve amparos para evitar detención

Desde que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo de exgimnastas denunció a Damazo “N” de abuso sexual, el entrenador se ha mantenido alejado de la luz pública.

El 11 de marzo, el acusado publicó un comunicado para negar las acusaciones en su contra. En el escrito dice: “Perdí mi trabajo cuando no he sido sentenciado por éste ni por ningún otro delito, por lo tanto, solicito se me respete mi derecho al principio de inocencia, ya que sólo a través de un proceso judicial es como se demuestra la culpabilidad de una persona”.

A casi un mes de que surgieron las primeras denuncias, Damazo “N” promovió un par de amparos para no pisar prisión.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Nuevo León, reveló ante la prensa que Damazo “N” promovió dos amparos para evitar su aprehensión. Uno de ellos promovido por él mismo, el otro por su madre, a quien se le señala de encubrir los casos de abusos sexual, que ocurrieron en el Gym Klass, lugar del que es dueña.

“En principio, la persona denunciada (Damazo “N”) promovió un amparo, en segundo lugar su madre (promovió otro amparo) en su nombre. Esto provocó una suspensión conseguida por un juez de distrito. Con motivo de esta suspensión, se programó para días próximos una audiencia para formular imputación en alguno de los casos denunciados”, comentó el vicefiscal.

Detienen a Rubén “N”, otro entrenador acusado de abuso sexual

Relacionado con los casos de abuso sexual contra jóvenes gimnastas en Nuevo León, la FGJ también informó que durante el fin de semana detuvieron a Rubén “N”, otro entrenador acusado de agredir a sus alumnas.

Al detenido se le acusa de los delitos de atentados al pudor equiparable a la violación, pornografía infantil y corrupción de menores

La Fiscalía menciona que los delitos de los que se le acusa habrían sido cometidos en 2006, cuando se desempeñaba como instructor de gimnasia. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, Rubén “N” abusó de ellas cuando apenas eran unas niñas.

Hace un par de semanas, el 27 de marzo, las autoridades de Nuevo León aprehendieron a otro entrenador acusado de abuso. Alberto “N”, acusado de agredir sexualmente a un joven de 13 años, alumno del Gym Klass, mismo lugar en el que trabajaba Damazo “N”. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2023 y junio de 2024.

