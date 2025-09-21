Quién era Débora Estrella, la conductora de Telediario que falleció en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Foto: Instagram / @deboraestrella

La tarde del sábado marcó un momento de dolor en la televisión del norte del país: Débora Estrella, reconocida conductora de Telediario Matutino, perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de García, Nuevo León. La noticia, confirmada por Grupo Multimedios, conmocionó a colegas, familiares y televidentes que seguían de cerca su carrera.

una vida entre el derecho y los medios

Originaria de Monterrey y nacida el 7 de agosto de 1982, Débora Estrella estudió la carrera de abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus primeros pasos en la comunicación se dieron en Frecuencia Tec, la radio universitaria de esa institución, donde descubrió su interés por los medios.

Antes de llegar a la televisión, desarrolló experiencia profesional en empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma, en áreas relacionadas con la industria alimenticia y la aviación.

su carrera en televisión

En 2018 se integró al equipo de Telediario Matutino en Monterrey, lo que significó el inicio de una etapa que consolidó su imagen como presentadora de noticias. También condujo espacios en Milenio Televisión y encabezó noticiarios en el Telediario Ciudad de México los fines de semana por Canal 6.

Su estilo cercano y su profesionalismo le permitieron ganar un lugar entre las voces informativas más visibles de la televisora, siendo considerada por colegas como una comunicadora comprometida y carismática.

pasiones fuera de pantalla

En lo personal, Débora Estrella se describía como amante de los caballos y de la equitación, afición que calificaba como un parteaguas en su vida. En redes sociales compartía momentos de sus rutinas diarias, de sus viajes y de su entusiasmo por iniciar proyectos diferentes.

Horas antes del accidente aéreo, publicó una historia en Instagram desde una avioneta en el Aeropuerto Internacional del Norte, lo que generó gran impacto entre sus seguidores tras confirmarse la tragedia.

reacciones y homenajes

Periodistas y compañeros de Multimedios expresaron su dolor ante el deceso. Carlos Zúñiga la recordó como una profesional íntegra y una gran persona, mientras que César García compartió un emotivo mensaje: “Hoy mi corazón está destrozado… Débora Estrella ahora está en el cielo”.

Por su parte, Grupo Multimedios lamentó la pérdida en un comunicado, reconociendo en ella a una mujer apasionada y comprometida con su trabajo: “Estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”.

investigación del accidente

La aeronave en la que viajaba junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta se desplomó en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del río Pesquería. Hasta el momento, las autoridades estatales y aeronáuticas mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Débora Estrella, con 43 años cumplidos, deja un legado marcado por la pasión por el periodismo, el cariño de sus compañeros y la huella que construyó frente a las cámaras.