Débora Estrella: sale a luz presunto video del accidente donde murió la conductora

Avioneta en la que viajaba Débora Estrella. Foto: Protección Civil Nuevo León

En redes sociales difundieron un video que, presuntamente, muestra el accidente aéreo en el que falleció la conductora Débora Estrella. Las imágenes muestran la avioneta volando cerca de un helicóptero, momentos antes de perder el control y estrellarse.

Publican video del accidente en el que falleció Débora Estrella

El pasado sábado murió Débora Estrella, conductora de televisión en Nuevo León, luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara contra el suelo. Además de la presentadora televisiva, también perdió la vida el piloto de la aeronave.

Las versiones oficiales mencionan que la avioneta se desplomó en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras. Al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil encontraron los cuerpos sin vida de dos personas; no se reportaron heridos.

El sitio de noticias Alerta García publicó un video que muestra el accidente en que fallecieron Débora Estrella y el piloto. La avioneta volaba cerca de un helicóptero y se observa que da una vuelta en “U” mientras va perdiendo altura; posteriormente la grabación se enfoca en el helicóptero, por lo que no se ve el momento exacto del accidente, lo último que se alcanza a apreciar es la aeronave en el suelo.

¿Fue culpa del helicóptero?

Usuarios de redes sociales manejan la versión de que la avioneta en la que viajaba Débora Estrella perdió el control por culpa del helicóptero, aunque esto no ha sido confirmado.

Hasta el momento aún no se conocen las causas del accidente, aunque las primeras líneas de investigación mencionan que podría tratarse de una falla mecánica o un error humano por parte del piloto. Las autoridades de Nuevo León continúan con las investigaciones.

