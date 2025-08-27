Denuncian negligencia en Prepa 2 de la UANL: joven sufrió traumatismo craneal y tardaron 30 minutos en atenderlo

GENERANDO AUDIO...

El accidente ocurrió en un salón de clases de la Prepa 2. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La madre de un estudiante de la Prepa 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey, denunció que su hijo recibió un golpe en la cabeza durante un accidente en el aula de clases, que le provocó un traumatismo cerebral, y la escuela tardó media hora en llevarlo a un hospital.

Madre denuncia negligencia en la Prepa 2 de la UANL

Una señora de nombre Sealiah publicó en Facebook que ayer martes recibió una llamada por parte de una doctora de la Prepa 2 de la UANL, para avisarle que a su hijo Ángel le pegaron con un pupitre en la cabeza, pero la lesión no era de gravedad, sólo tenían que pasar por él porque no se sentía bien.

Sobre el accidente, un video que circula en redes sociales muestra que el joven recibió el golpe de manera accidental, mientras un compañero cargaba una silla para moverla de lugar.

Al llegar a la preparatoria, la señora se encontró a su hijo sentado en una silla de ruedas, en la cafetería del plantel, sin poder moverse ni hablar. Sealiah preguntó si ya habían llamado a una ambulancia y le respondieron que la estaban esperando para ver a dónde lo llevaban.

La madre menciona que a todos los padres de familia los obligan a poner una clínica de emergencia en el expediente de los alumnos, en caso de una emergencia; aun así, tuvieron que esperar media hora más a que llegara una ambulancia y trasladará a Ángel al Hospital Universitario.

Finalmente, la señora Sealiah pide mejores protocolos de emergencia en la Prepa 2, para que ningún otro alumno tenga que pasar lo mismo en caso de que sufra algún accidente.

