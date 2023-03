En Twitter se denunció a un sujeto que acosó sexualmente a cinco pasajeras de la ruta 209 del transporte público en Monterrey, Nuevo León. La usuaria Lizeth Medrano (@lizzmeed) compartió, mediante un “hilo”, la historia del mal momento que pasó, además de un video en el que se ve el rostro del individuo señalado.

Hoy quiero EXPONER el ACOSO que no solo viví yo en la ruta 209, sino también otras 4 mujeres que me ayudaron y estuvieron conmigo para evitar algo peor. Tomé un camión rumbo a mi trabajo y cuando el chofer nos pide que nos recorramos hacia atrás… pic.twitter.com/BeFJPPM2L7

Lizeth Medrano explica que iba a bordo de un camión de la ruta 209 y se fue recorriendo hacia la parte de atrás para permitir que más personas se subieran. Cuando llegó al fondo de la unidad se topó con el sujeto que la acosaría sexualmente.

En el mismo trayecto, otra pasajera le comentó a Lizeth que el señor también le cedió el asiento y le iba sobando el brazo, pero ella no actuó por miedo.

Ellas no fueron las únicas víctimas de acoso sexual. En el mismo viaje, otras tres chicas sufrieron acercamientos inapropiados por parte de este sujeto.

Como se mencionó anteriormente, el “hilo” que publicó Lizeth Medrano viene acompañado de un video en el que se ve al acosador. En la grabación se ve a un sujeto, de cabello largo y camisa negra, volteando a la cámara mientras hace gestos con la cara, manda besos y, finalmente, cierra con una seña obscena, usando el dedo medio.

La denunciante comenta que fue con el chofer de la ruta 209 para acusar al señor por acoso sexual, pero este individuo se bajó rápidamente del transporte cuando se dio cuenta de que lo estaban reportando.

“Obviamente, da miedo, soy mujer, estoy más expuesta. Lamentablemente, me imaginé muchas cosas; el señor se puede bajar donde yo me bajo y puede ocurrir algo peor. Yo no sé si venía tomado, drogado o qué sé yo, pero esto no es justificación (…) Las mujeres no debemos sentir miedo tomando un transporte público, Uber, Didi, taxi, o lo que sea y sentirnos expuestas”.

Comenta la usuaria de Twitter.