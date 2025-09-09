Desmienten suspensión de clases en Nuevo León por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Desmienten suspensión de clases por lluvias en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación de Nuevo León desmintió una publicación que circula en redes sociales, la cual aseguraba que los días 9 y 10 de septiembre se suspendían las clases en todos los niveles educativos debido a las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días.

Desmienten suspensión de clases en Nuevo León

Ayer lunes se difundió en redes sociales un comunicado, muy similar a los que publica la Secretaría de Educación de Nuevo León, el cual decía que el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre se suspenden las clases en todos los niveles, desde educación básica hasta superior.

Horas más tardes, las autoridades del estado desmintieron el comunicado y le recordaron a la población que la información oficial se difunde a través de las redes oficiales de la Secretaría de Educación o del Gobierno del estado.

Relacionado con el tema, el día de ayer, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sí suspendió clases y optó por la modalidad en línea, debido a las fuertes lluvias. La medida se aplicó a los estudiantes de los turnos vespertino y nocturno. Hoy martes, las actividades escolares volvieron a la normalidad.

Recordemos que la próxima semana sí hay suspensión de clases oficial, el 16 de septiembre, debido a los festejos patrios por el Día de la Independencia; además, el último viernes de cada mes los alumnos no van a la escuela por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

