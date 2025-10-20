Eliminan el cobro de casetas en la autopista al Aeropuerto de Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Liberaron casetas al Aeropuerto de Monterrey. Foto: Gobierno de Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León anunció que no se cobrará el uso de las casetas de la autopista al Aeropuerto de Monterrey durante un periodo de 2 meses, esto con el fin de beneficiar a los automovilistas mientras se realizan las obras de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey.

Liberan uso de la autopista hacia el Aeropuerto de Monterrey

Desde el pasado 18 de octubre, los automovilistas podrán utilizar gratuitamente la autopista al Aeropuerto de Monterrey y no se cobrará el uso de peaje en la Caseta Aeropuerto de la Autopista Monterrey-Cadereyta, en ambos sentidos. Se estima que esta medida continúe, por lo menos, hasta el próximo mes de diciembre.

En la avenida Miguel Alemán comenzarán los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey, por lo que se reducirán los carriles del tránsito; para darles una alternativa vial a los automovilistas, se liberó el uso de la carretera.

Las autoridades estatales también anunciaron la ampliación de los carriles de la caseta, pasando de 10 a 20 carriles, lo cual beneficiará al tránsito de vehículos que viajan desde o hacia el Aeropuerto.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Hasta el momento se contempla que la medida de uso gratuito se mantenga hasta diciembre, aunque su ampliación depende del avance de las obras y los flujos de tráfico observados.

El reporte más reciente del Gobierno de Nuevo León menciona que, hasta el momento, las obras de las Líneas 4 y 6 presentan un avance del 57% y 62%, respectivamente.