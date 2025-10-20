Eliminan el cobro de casetas en la autopista al Aeropuerto de Monterrey
El Gobierno de Nuevo León anunció que no se cobrará el uso de las casetas de la autopista al Aeropuerto de Monterrey durante un periodo de 2 meses, esto con el fin de beneficiar a los automovilistas mientras se realizan las obras de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey.
Liberan uso de la autopista hacia el Aeropuerto de Monterrey
Desde el pasado 18 de octubre, los automovilistas podrán utilizar gratuitamente la autopista al Aeropuerto de Monterrey y no se cobrará el uso de peaje en la Caseta Aeropuerto de la Autopista Monterrey-Cadereyta, en ambos sentidos. Se estima que esta medida continúe, por lo menos, hasta el próximo mes de diciembre.
En la avenida Miguel Alemán comenzarán los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey, por lo que se reducirán los carriles del tránsito; para darles una alternativa vial a los automovilistas, se liberó el uso de la carretera.
Las autoridades estatales también anunciaron la ampliación de los carriles de la caseta, pasando de 10 a 20 carriles, lo cual beneficiará al tránsito de vehículos que viajan desde o hacia el Aeropuerto.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Hasta el momento se contempla que la medida de uso gratuito se mantenga hasta diciembre, aunque su ampliación depende del avance de las obras y los flujos de tráfico observados.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
El reporte más reciente del Gobierno de Nuevo León menciona que, hasta el momento, las obras de las Líneas 4 y 6 presentan un avance del 57% y 62%, respectivamente.