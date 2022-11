No te me duermas: policías héroes rescatan a niña de incendio

Policías del municipio de Guadalupe, Nuevo León, se convirtieron en héroes, al salvar a dos niños, de 2 y 4 años, que quedaron atrapados dentro de un incendio, que se produjo en su domicilio, cuando estaban solos; su madre no se encontraba en casa porque salió a trabajar.

En redes sociales, circula un video, captado por la cámara de solapa de un oficial, identificado como Edgar Bojorges Losa, en el que se observa cómo ingresó a la casa que estaba en llamas para darle los primeros auxilios a uno de los menores; se trataba de una niña que resultó intoxicada.

La cámara captó cómo el oficial le practicó maniobras de RCP para que la niña recuperara sus signos vitales, pues estaba desvanecida.

Una ambulancia, una ambulancia. Respira, respírame, respírame, no te me duermas, no te me duermas, respira, mami”.

Dijo el oficial mientras intentaba reanimar a la menor